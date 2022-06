Genova – Molto clamore ma fortunatamente solo un falso allarme, ieri pomeriggio, per il ritrovamento di un trolley abbandonato in piazza Caricamento, a breve distanza dal passaggio della processione religiosa per festeggiare il santo patrono, San Giovanni Battista.

Alcuni passanti hanno notato il trolley abbandonato in mezzo alla piazza ed hanno allertato le forze dell’ordine che hanno subito isolato la piazza.

Sul posto sono arrivati gli artificieri che hanno ispezionato il contenitore senza trovare segni di pericolo ma, per scrupolo, si è deciso di farlo brillare.

Dopo aver tracciato un perimetro di sicurezza, gli artificieri hanno posizionato una carica sul trolley e lo hanno fatto esplodere.

All’interno, fortunatamente, solo indumenti probabilmente persi da qualche turista o frutto del furto ai danni di qualche visitatore.

L’episodio sottolinea la particolare attenzione delle forze dell’ordine al rischio terrorismo dopo l’operazione che ha portato all’arresto di 14 persone che, in qualche modo, avevano collegamenti con la città di Genova e che sono sospettate di appartenere ad una cellula jihadista pronta a commettere attentati.