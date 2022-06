Genova – Piazzale “infuocato” e totale assenza di ombra nelle ore più calde della giornata. Come previsto scoppia la protesta per la mancanza di spazi riparati dal solleone nei giardini dell’ex mercato ortofrutticolo di San Fruttuoso. Mamme ed anziani chiedono ai gestori e alle istituzioni di realizzare qualcosa che possa consentire l’utilizzo della bella area appena restituita alla città anche nelle ore più calde della giornata, in estate.

I pochi alberi presenti sono troppo “giovani” e non sono comunque idonei a fornire ampie ombreggiature che sarebbero necessarie e i pochi ombrelloni previsti sono rigoroso appannaggio di chi “consuma” (e nemmeno tutti).

Come avevano abbondantemente previsto le prime “osservazioni” sul progetto, le aree del piazzale interno all’ex Mercato sono in balia dei raggi del sole dal mattino alla sera e, specie nelle ore centrali della giornata, si trasformano in una radura surriscaldata dove anziani e bambini “si rosolano” senza alcun riparo.

“Non era difficile prevedere che sarebbe finita così – si lamentano gli anziani che hanno preso subito a frequentare la zona – Non c’è un albero di grandi dimensioni, non ci sono tendoni o coperture e non ci sono palazzi in grado di proiettare ombra sull’area. Dall’alba al tramonto il piazzale è costantemente irradiato dal sole. In inverno può essere piacevole ma appena arriva la primavera e l’estate, si muore dal caldo”.

Le lamentele aumentano con il crescere del caldo e dell’afa. Le panchine si svuotano nelle ore più calde come le aree per la “socialità” e persino i tavolini per le attività all’aperto.

“Si potrebbero installare ombrelloni o teloni sospesi – suggeriscono i frequentatori – per rendere fruibile l’area che si sta “riempiendo” di persone ben oltre le più rosee aspettative.

E’ un peccato vedere bambini che soffrono sotto il sole e anziani costretti a tornare a casa perché il piazzale si surriscalda”.