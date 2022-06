Cervo (Imperia) – E’ Davide Elena, 22 anni, il ragazzo deceduto la scorsa notte in un terribile incidente stradale avvenuto a Capo Mimosa, nel territorio del comune di Cervo, in provincia di Imperia.

Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro una vettura che viaggiava sulla corsia opposta.

Nell’impatto il centauro è stato scalzato dalla sella e scaraventato in aria per poi cadere violentemente a terra.

Il giovane ha riportato gravissime ferite che sono risultate fatali. All’arrivo dell’ambulanza del 118 per il ragazzo non c’era più nulla da fare.

L’episodio, l’ennesimo incidente mortale sulle strade della Liguria, ha suscitato grande emozione sui social poiché Davide Elena era molto conosciuto nella zona per via della sua attività di meccanico a San Bartolomeo al Mare, sempre in provincia di Imperia.

In corso la ricostruzione di quanto avvenuto e le eventuali responsabilità