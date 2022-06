Genova – Sarà l’autopsia a chiarire con certezza le cause del decesso di Cristina Diac, la donna di 48 anni trovata agonizzante nel suo appartamento di via Orgiero, nel quartiere di Sampierdarena. Sul corpo sono state trovate ferite alla testa ed al torace e si sospetta che possa essere stata vittima di una aggressione.

A ritrovare la donna ormai morente il marito e un’altra donna con cui la coppia condivideva l’appartamento.

Secondo la loro ricostruzione, ieri pomeriggio, intorno alle 13, sarebbero rientrati nell’abitazione trovando Cristina Diac riversa a terra in una pozza di sangue ed ormai morente.

I soccorso chiamati subito non hanno potuto far molto per la gravità delle ferite e per la grave e compromessa situazione. La donna è morta poco dopo l’arrivo del 118.

Alcune dichiarazioni dei vicini di casa e i precedenti familiari non fanno escludere anche la pista di un omicidio visto che tra moglie e marito scoppiavano spesso liti furibonde.

L’uomo nega di aver aggredito la moglie e, al momento, non risulta indagato.