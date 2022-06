Genova – Grande successo di pubblico, ieri sera, per lo spettacolo di fuochi artificiali in corso Italia, in occasione della Fiera di San Pietro.

Già dalla tarda serata i posti panoramici più ambiti erano occupati da famiglie in attesa dello spettacolo pirotecnico.

Intorno alle 22,45 le prime esplosioni che annunciavano l’evento ed in breve anche le strade si sono riempite di persone per assistere all’evento.