Ancora (Savona) – Ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro un muro. Molta paura ma fortunatamente solo lievi ferite per le quattro persone che ieri notte, intorno alle 4, sono state coinvolte in un incidente solitario ad Andora.

Per cause in via di accertamento la persona alla guida ha perso il controllo dei veicolo che si è schiantato contro un muro.

Il forte rumore ha risvegliato i residenti della zona che hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi del 118.

Una persona, ferita in modo più serio, è stata trasferita all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo mentre per le altre 3 persone che viaggiavano sull’auto solo lievi ferite e un brutto spavento.

Dalle prime ricostruzioni sembra che l’incidente abbia coinvolto un unico veicolo ma sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.