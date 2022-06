Genova – Il Lido di Genova ospita gli allenamenti del Rainbow Team.

Da ieri, mercoledì 29 giugno, e fino a venerdì 1 luglio, i ragazzi allenati dal campione sportivo Matteo Bof riprendono gli allenamenti Lido di Genova.

Il Rainbow Team era nato nel settembre 2000, grazie all’idea del campione Matteo Bof che intuisce e concretizza attraverso lo sport, uno strumento di sensibilizzazione in grado di suscitare emozioni e condivisione didattico psico- motoria.

“Arcobaleno” all’italiana, è un progetto che nasce e si sviluppa attraverso una serie di iniziative sportive mirate al coinvolgimento di persone disabili o portatori di handicap che vogliono, attraverso gli sport estivi, come il surf, la canoa, il SUP e il windsurf, trovare un riferimento per potersi incontrare, divertirsi e imparare le attività sportive.

Dal 28 giugno al 1 luglio 2022, il Nuovo Lido di Genova, la voglia di vincere o provare a superare ogni limite è possibile e ti aspettano sulla riva del mare a dimostrarti che basta poco per stare bene e migliorarsi, l’importante è stare in compagnia.