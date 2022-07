Genova – Multe per commercianti, professionisti e artigiani che non accettano il pagamento con carte bancomat e di credito o che “non hanno il pos”.

L’obbligo di possedere il Pos per esercenti e professionisti esiste dal 2013 D.L. 179 del 18/10/2012 art.15 (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277

ma la multa agli inadempienti doveva diventare operativa dal 1° gennaio 2023 (come deciso dal Parlamento col primo decreto Pnrr approvato lo scorso dicembre): ma con D.L. 30 aprile 2022, n. 36 art. la data è stata anticipata al 30 giugno 2022.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-29&atto.codiceRedazionale=22A03859&elenco30giorni=false

La sanzione sarà di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

La normativa parla genericamente di coloro che vendono bene e prestano servizi nell’ambito di attività di impresa quindi ad oggi non ci sono esoneri.

L’acquirente che ha ricevuto rifiuto al pagamento con pos può denunciare all’Agenzia delle Entrate