Camogli (Genova) – Ha perso il controllo dell’auto ed è finita prima contro alcune auto parcheggiate e poi su alcuni operai che stavano lavorando in un cantiere stradale. Grave incidente fortunatamente senza feriti gravi, quello avvenuto questa mattina a Camogli.

La donna alla guida ha perso il controllo del mezzo e ha travolto due operai che stavano lavorando nel cantiere.

Sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 che ha soccorso sia gli operai che la donna.

Tutti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave.

In corso gli accertamenti per verificare l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità