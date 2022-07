Genova – Sono ancora gravi le condizioni del minorenne che nel pomeriggio di ieri è rimasto coinvolto in un grave incidente in via Ronchi, a Multedo.

Il ragazzo si trova ricoverato in coma farmacologico all’ospedale San Martino di Genova dove è arrivato in codice rosso dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli agenti della Locale.

L’impatto, come avrebbero riferito alcuni testimoni, sarebbe stato violentissimo e nello scontro ad avere la peggio è stato il giovane conducente del mezzo a due ruote.