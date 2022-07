Genova – Ancora un’auto ribaltata in un incidente stradale. Questa volta è successo a Bolzaneto, in via Pierina Negrotto Cambiaso.

Per cause ancora da accertare il conducente di una vettura ha urtato un veicolo parcheggiato ed ha finito la sua corsa su di un fianco.

I tre giovani occupanti sono usciti autonomamente ed una ragazza è stata portata al pronto soccorso per accertamenti.

I Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area ed il veicolo. Dopo di che lo hanno rimesso sulle ruote.