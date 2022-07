Tiglieto (Genova) – Gravissimo incidente questo pomeriggio lungo la strada che collega Rossiglione e Tiglieto.

Per cause ancora in via di accertamento, un uomo di 40 anni è rimasto ferito nel ribaltamento di una betoniera.

Il 40enne è stato estratto dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco e dai soccorsi sanitari che sono intervenuti sul posto.

Prima del trasporto in ospedale, avvenuto con l’elicottero, l’uomo è stato intubato.

Al momento sono in corso le verifiche del caso.