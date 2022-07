La Spezia – Ha cercato di mettersi in salvo dall’ex compagno armato di ben due coltelli ma è stata raggiunta e colpita con una decina di colpi sul bus. Momenti di terrore, questo pomeriggio per una giovane di 25 anni che è stata ferita gravemente dall’ex compagno, un 36enne di origini albanesi.

La donna camminava per strada nel quartiere di Migliarina quando ha visto spuntare l’ex compagno che ha subito estratto due coltelli ed ha iniziato a inseguirla. La giovane, terrorizzata, è salita su un autobus ma l’uomo è riuscito a salire a sua volta e una volta raggiunta l’ha colpita con una raffica di coltellate al torace, alle braccia e alle spalle.

La rabbia dell’uomo si è trasformata in una mattanza, con sangue che schizzava in tutto il mezzo pubblico tra le urla di terrore dei presenti.

Poi l’uomo è fuggito e l’autista del mezzo e alcuni passeggeri hanno soccorso la donna cercando di bloccare le numerose emorragie mentre altri chiamavano disperati il 118.

L’ambulanza si è precipitata sul posto insieme alle forze dell’ordine e mentre il personale paramedico stabilizzava la donna, gli agenti hanno inseguito l’uomo trovandolo poco lontano, nell’abitazione della madre.

Gli agenti sono riusciti a disarmarlo e lo hanno ammanettato e portato in carcere.

La donna è stata trasportata in ospedale dove i medici l’hanno subito sottoposta a un intervento delicatissimo per bloccare la copiosa perdita di sangue.

Dieci i fendenti che l’uomo è riuscito a dare alla donna, una raffica di coltellate tirate con l’intento di uccidere.

Dietro al gesto ci sarebbe il rifiuto dell’uomo ad accettare la separazione.

La coppia ha due figli nati durante la relazione.