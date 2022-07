Genova – Grave incidente, questa mattina, poco dopo l’alba, nel quartiere di Sestri Ponente. Per cause ancora da accertare un’auto ed una moto si sono scontrate in via Cristi di Marmo e, ad avere la peggio, è stato il centauro.

La persona è stata sbalzata dal sellino cadendo rovinosamente a terra.

Soccorso dal 118 il centauro è stato trasferito in ospedale in codice rosso, il più grave.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente e delle eventuali responsabilità.