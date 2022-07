Genova – Parte una raccolta fondi per dare un nuovo volto al Teatro del Ponente. La campagna online si chiama “Affaccio a Ponente” ed è promossa dalla Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse insieme ad un comitato di cittadini e associazioni del quartiere genovese di Voltri

Il teatro come punto d’incontro con la comunità. Uno spazio condiviso, partecipato e pensato dalle persone e per le persone.

Con queste premesse nasce la campagna di crowdfunding “Affaccio a Ponente”, una raccolta fondi che ha l’obiettivo di dare un nuovo volto al Teatro del Ponente, storica struttura di Genova Voltri oggi gestita da Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, e farlo tornare a essere punto di riferimento per il ponente genovese.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione stessa, singoli cittadini e associazioni del territorio, è ora protagonista di una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso – prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation – creata per sostenere le spese necessarie a ripensare l’accesso al teatro in un’ottica nuova, visibile e architettonicamente integrata alla piazza, molto frequentata da tutta la cittadinanza, senza dimenticare la vicinanza al mare e alla passeggiata Roberto Bruzzone.

I fondi raccolti serviranno per donare un nuovo volto all’ingresso del Teatro del Ponente, favorendo al massimo il dialogo con la piazza sede del teatro: il progetto verrà realizzato grazie alla collaborazione tra un gruppo di giovani architetti (Studio Llab) e i cittadini che vorranno partecipare alla costruzione che sarà realizzata attraverso un laboratorio di architettura di comunità di semplice fruizione e, infine, il teatro sarà consolidato come luogo di riferimento del quartiere, senza dimenticare che un nuovo ingresso renderà più visibile anche l’accesso alla Biblioteca Rosanna Benzi.

