Genova – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso del turista tedesco morto ieri al termine di una immersione su un relitto al largo della diga foranea, nella zona dell’aeroporto genovese.

L’uomo si è immerso con un gruppo ma quando è riemerso ha chiesto aiuto lamentando un malore.

Subito soccorso dai compagni, l’uomo è peggiorato fino a perdere i sensi mentre sul posto intervenivano i mezzi di soccorso e l’elicottero dei vigili del fuoco che ha trasferito il sub con la massima velocità all’ospedale San Martino dove il turista è deceduto poco dopo.

Sull’episodio è stata aperta un’indagine per chiarire le cause del decesso ma anche per verificare la dinamica dell’immersione e le eventuali responsabilità.

Tutta l’attrezzatura subacquea è stata posta sotto sequestro per verificare eventuali anomalie.

Verranno sentiti dal magistrato che segue il caso, sia i compagni di immersione che il personale del diving che ha accompagnato il turista tedesco deceduto.