Genova – E’ ancora grave all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena l’uomo ferito ieri pomeriggio, a colpi di cacciavite, durante una rissa in via Jori, a Certosa. Colpito all’addome da un colpo di cacciavite, usato come un coltello, l’uomo si è accasciato a terra sanguinando copiosamente mentre altri uomini si affrontavano in una maxi rissa.

Ricoverato in codice rosso, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Nel frattempo proseguono le indagini della polizia sull’episodio avvenuto poco dopo le 17.

Un’auto con a bordo diversi uomini sarebbe arrivata davanti al bar e subito sarebbero volate parole grosse nei confronti di un altro gruppo di uomini.

Dalle parole si è passati ai fatti e dopo il lancio di sedie e tavolini gli uomini si sarebbero affrontati a pugni e calci e con l’uso di bastoni e mazze.

Uno di loro ha estratto un cacciavite e ha colpito all’addome la persona rimasta poi a terra.

Protestano i residenti della zona che parlano di aumento costante della criminalità e degli episodio violenti, con risse e aggressioni da parte di persone ubriache.

Sui social la richiesta di aiuto alle forze dell’ordine è ripetuta come un mantra.