In arrivo un ulteriore rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale.

Nei prossimi giorni andrà a diminuire anche la locale instabilità nelle zone interne fino a scomparire.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 12 luglio

Al mattino tempo generalmente soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Da metà giornata formazione di addensamenti cumuliformi sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di levante con la possibilità per isolati e brevi rovesci anche a sfondo temporalesco. Tempo sempre soleggiato lungo le Riviere. In serata ritornano le condizioni di bel tempi ovunque.

Venti deboli di direzione variabile.

Mare generalmente quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie.

Costa: min 19/23°C, max 25/31°C

Interno: min 8/18°C, max 24/33°C

Mercoledì 13 luglio

Tempo generalmente soleggiato per gran parte della giornata. Nel pomeriggio solita formazione di addensamenti cumuliformi sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di levante con la possibilità per isolati e brevi rovesci solo in zona alpina.

Venti deboli dai quadranti meridionali.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature in lieve aumento nelle zone interne.

Giovedì 14 luglio

Giornata ancora più stabile delle precedenti con i fenomeni pomeridiani nelle zone interne che diventeranno rari.

Ventilazione da debole a moderata meridionale.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature stabili od in lieve aumento.