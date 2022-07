Genova – Restano gravi, all’ospedale Gaslini, le condizioni del bambino di 8 anni investito questo pomeriggio in via Manuzio, nel quartiere di San Fruttuoso.

Sul posto è intervenuto il 118 e il bambino è stato trasferito urgentemente all’ospedale dove i medici hanno riscontrato un trauma cranico e lo hanno ricoverato.

In corso anche la ricostruzione dell’incidente e le responsabilità dell’automobilista che lo ha travolto.

Si tratta dell’ennesimo pedone investito mentre attraversa la strada a Genova.