Genova – Casello di Genova Prà chiuso in entrata e in uscita per tutta la notte sull’autostrada A10 Genova-Savona.

A comunicarlo Autostrade per l’Italia che segnala che, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, questa notte rimarrà chiusa la stazione di Genova Pra’, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Savona.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Arenzano.