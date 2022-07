Genova – Incendio in appartamento a Voltri. Denso fumo nero si leva da un’abitazione che sorge tra via Sant’Ambrogio e la parallela via don Giovanni Verità, sul lungomare della delegazione del ponente genovese, proprio davanti al supermercato Pam

Sul posto sono accorse le ambulanze e i vigili del fuoco e sembra possano esserci delle persone bloccate sul tetto del palazzo, probabilmente in fuga dal rogo.

Dalle prime informazioni si tratterebbe di un padre con la bambina

Altre due persone sarebbero state portate in ospedale per intossicazione da fumo

La strada risulta chiusa per consentire le operazioni di salvataggio.

Pesanti i disagi per la circolazione della zona.

notizia in aggiornamento