Genova – Migliorano, all’ospedale Gaslini, le condizioni del bambino di 5 anni travolto mentre attraversava la strada in via Manuzio, nel quartiere di San Fruttuoso.

Il piccolo è stato centrato da una vettura che lo ha scaraventato a terra.

Nella caduta il bambino ha riportato un grave trauma cranico e l’ambulanza del 118 lo ha trasferito d’urgenza all’ospedale pediatrico Gaslini di Quarto.

I medici lo hanno visitato e ricoverato in codice rosso.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

I residenti della zona lamentano il passaggio di auto e moto a forte velocità e la poca illuminazione in corrispondenza degli attraversamenti.

Si tratta dell’ennesimo incidente di questo genere nella zona.