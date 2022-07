Genova – Un nuovo portale unico per le prenotazioni delle prestazioni sanitarie in Liguria. Si chiamerà “Prenoto Salute” e verrà presentata lunedì 18 luglio, in Regione Liguria la nuova piattaforma realizzata da Liguria Digitale.

Il nuovo servizio consentirà di prenotare on line le prestazioni sanitarie.

Alla presentazione parteciperà il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti e l’amministratore unico di Liguria Digitale Enrico Castanini.