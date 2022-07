Spotorno – Troppa richiesta di energia elettrica nella zona del ponente ligure e la linea salta generando un black out che ha messo nei guai alberghi e ristoranti della zona di Bergeggi, Spotorno, Vezzi Portio e l’entroterra di Vado Ligure e ha creato disagi a tutta la popolazione e i turisti.

E forse proprio l’intensa richiesta di energia, per condizionatori ed elettrodomestici, potrebbe aver creato il problema, come scrive in una nota, pubblicata su Facebook dal Comune di Spotorno.

“Enel Distribuzione comunica – si legge nella pagina social – che a causa dell’intenso caldo e dell’assorbimento notevole, ci sono problemi con le linee di alimentazione sotterranee”.

Numerosi gli interventi dei vigli del fuoco e dei tecnici addetti, per liberare persone chiuse negli ascensori.

Un black out che potrebbe ripetersi nei prossimi giorni quando si raggiungerà un nuovo picco delle temperature, le strutture turistiche e alberghiere saranno al massimo della capienza e la rete di distribuzione resterà la stessa.

Molte le proteste degli operatori turistici che chiedono spiegazioni per disagi che comportano danni di immagine (e non solo) in piena stagione turistica a fronte di bollette stratosferiche.