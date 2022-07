Genova – Giornata da bollino rosso per il caldo, mercoledì 20 luglio. A decretarlo la Protezione Civile che aggiunge il bollino arancione per la giornata di domani, martedì 19.

Prosegue l’ondata di calore che da settimane interessa la Liguria e a Genova scatta l’emergenza caldo con l’annuncio del “bollino rosso”.

Particolarmente a rischio gli anziani e i bambini ai quali si consiglia di non uscire nelle ore più calde, di bere regolarmente e di usare abiti leggeri.

Ecco la comunicazione del Comune di Genova – Protezione:

AVVISO PER

🟠ONDATA DI CALORE LIVELLO 2🟠 per OGGI e DOMANI 18-19 luglio

🔴ONDATA DI CALORE LIVELLO 3🔴per DOPODOMANI 20 luglio

• Non uscire nelle ore più calde

• Consuma pasti leggeri

• Bevi molta acqua

• Fai attenzione alla corretta conservazione di alimenti e farmaci

💻 http://bit.ly/2uomWls

⚠️Resta aggiornato⚠️

notizia in aggiornamento