Genova – Fiamme in un terreno di via Montanella al Cep di Prà. L’incendio è divampato per cause ancora da accertare e per il gran secco e il vento che soffia in zona si è rapidamente esteso bruciando alcuni orti nati nelle vicinanze di alcuni palazzi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rapidamente spento le fiamme mettendo in sicurezza le abitazioni ed evitando che il rogo potesse estendersi.

Iniziate le operazioni di bonifica e le prime indagini per identificare l’origine dell’incendio e le eventuali responsabilità.

Non è escluso infatti che il rogo sia nato dall’intenzione di bruciare alcuni arbusti e che le fiamme siano poi sfuggite al controllo.

Non è la prima volta, però, che nella zona scoppiano incendi “sospetti” e a bruciare sono sempre terreni non curati e pieni di erbacce e rovi.

Possibile quindi che possa essere stato un mozzicone di sigaretta o addirittura il gesto volontario di qualche piromane.