Savona – Incidente mortale, nella notte, in corso Mazzini. Un uomo di 85 anni è morto dopo essere stato travolto da un’auto mentre viaggiava sulla sua bicicletta.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire ma sembra che l’auto lo abbia investito facendolo cadere pesantemente a terra.

Sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine ma per l’anziano non c’era purtroppo più nulla da fare.

L’incidente è avvenuto attorno alla mezzanotte e sono in corso rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.