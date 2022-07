Ronco Scrivia – Ha causato pesanti disagi e probabilmente allungherà i tempi di lavorazione del cantiere all’interno della galleria l’incidente avvenuto sull’autostrada A7 Genova – Milano, nella galleria tra Busalla e Ronco Scrivia, in direzione Nord.

Un Tir ha danneggiato le strutture presenti nella galleria e la caduta di materiale ha bloccato il traffico in direzione Milano.

Fortunatamente non si sono registrati feriti ma i danni sono ingenti e gli operai sono già al lavoro per le riparazioni necessarie.

Le operazioni di ripristino dovrebbero andare avanti per tutta la notte. Nel tratto è possibile percorrere l’autostrada A7 solo su una corsia.