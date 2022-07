Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo si sposta a sud della Liguria innescando flussi di correnti umide dal mare spesso accompagnati da nuvolosità bassa.

Le temperature perderanno qualche grado lungo le coste ma ci sarà un forte aumento dell’umidità che porterà ad un senso di afa intensa.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 21 luglio 2022

Mattinata serena a parte il transito di velature. Nel pomeriggio nubi cumuliformi nel gruppo Trebbia-Aveto e sulle Alpi Liguri senza conseguenze, sereno altrove. Tra pomeriggio e sera aumento della nuvolosità bassa sul settore centrale della costa, situazione invariata altrove.

Umidità ed afa in aumento nel corso della giornata. Evitare di esporsi al sole nelle ore più calde. Limitare le uscite per anziani e bambini, bere molta acqua.

Venti da deboli a moderati da sud, con qualche rinforzo pomeridiano in Appennino nel pomeriggio.

Mare da poco mosso a temporaneamente mosso.

Temperature in calo lungo le coste, stazionarie o in lieve aumento le massime nelle aree interne.

Costa: min 23/26°C, max 29/33°C

Interno: min 14/21°C, max 35/38°C (fondovalle/collina )

Venerdì 22 luglio 2022

Un po’ di nubi basse sul mare ed in costa, più serrate al mattino e alla sera.

Cielo sereno altrove.

Umidità ed afa molto elevate.

Venti: Deboli o moderati da sud, qualche rinforzo in Appennino nel pomeriggio.

Mari: Generalmente poco mosso.

Temperature pressochè stazionarie; disagio per l’afa molto elevato specie lungo le coste

Tendenza per sabato 23 luglio 2022

Un po’ di nubi sparse e velature in transito senza conseguenze.

Rinforzo del vento tra sud e sud-ovest fino a forte in Appennino nel pomeriggio

Mare da poco mosso a mosso.