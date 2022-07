Ancora emergenza caldo in Liguria. L’ARPAL ha confermato per oggi l’avviso meteorologico per disagio fisiologico da caldo per i versanti marittimi (zone A,B,C).

Resta intenso il caldo, con caratteristiche più afose, ovvero temperature in leggero calo ma umidità in aumento. Uno scenario confermato per la giornata di oggi, venerdì 22 e che domani, sabato 23, vedrà un temporaneo cambio di scenario grazie a una perturbazione che lambirà le Alpi determinando, un aumento dell’instabilità con possibili rovesci o temporali, in particolare nel pomeriggio, nelle zone interne di centro Ponente.

In questa fase resterà l’afa ma il parziale rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali e le eventuali precipitazioni potranno far calare localmente le temperature. Domenica 24, però, è prevista una nuova ripresa delle temperature in particolare sul centro Ponente.

I dati

Temperature minime in leggero ma caldo ma valori di umidità medio-alti nella notte in Liguria (tra il 50 e l’80%).

Questi i valori più elevati registrati dalla rete Omirl:

Alassio (Savona) 26.8,

Sanremo (Imperia) 25.8,

Camogli (Genova) 25.5,

Genova Centro Funzionale e

Castellari (Pietra Ligure, Savona) 25.2,

Savona Istituto Nautico 25.0,

Sciarborasca (Cogoleto, Genova) 24.9,

Imperia Osservatorio Meteo Sismico 24.7,

Levanto (La Spezia) 24.3.

A La Spezia città minima di 24.0.

Alle ore 11.00 le temperature più elevate sono quelle di Valleregia (Serra Riccò, Genova) con 33.8 e Rapallo (Genova) con 33.1