Genova – La condanna all’ergastolo per Letizia Spatola e Salvatore Blanco, madre e patrigno del piccolo Evan il bimbo di un anno e mezzo morto il 17 agosto 2020 nell’ospedale di Modica a seguito delle terribili percosse cui era stato sottoposto.

I due, che vivevano a Rosolini (Siracusa) erano accusati di maltrattamenti ed omicidio.

Secondo le perizie del Tribunale il piccolo Evan avrebbe subito percosse e lesioni per mesi ed era deceduto per la “grave insufficienza cardio-respiratoria da broncopolmonite da aspirazione”, riconducibile secondi i periti alle lesioni subite nel corso dei mesi.

Il padre del bambino, che vive a Genova, aveva denunciato i suoi sospetti sulle violenze subite dal figlio quando si trovava con la madre ma non ne era seguito alcun provvedimento.

Quando il bimbo era stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Modica i medici si sono accorti delle lesioni sul piccolo corpicino e hanno segnalato la cosa alle forze dell’ordine anche in ragione di altri ricoveri “sospetti”. In realtà le perizie avrebbero mostrato che il piccolo Evan avrebbe subito lesioni anche non curate in ospedale come fratture alle costole, al femore e allo sterno.