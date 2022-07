Camogli – E’ dovuto intervenire l’elicottero Nemo della Guardia Costiera, attrezzato per il volo e la visione notturna, per recuperare e salvare due escursioniste in difficoltà.

L’intervento è avvenuto poco prima della mezzanotte e il mezzo aereo ha recuperato una ragazza rumena di 21 anni e la sua compagna di sventura di origine sudamericana.

La squadra del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), dopo aver individuato le due ragazze, ha ritenuto che a causa della impossibilità di raggiungere un sentiero percorribile a piedi, dovessero essere evacuate a mezzo elicottero.

E’ stato così attivato l’elicottero Nemo della Guardia Costiera, aeromobile di soccorso abilitato al volo notturno, con capacità di intervento in ogni condizione.

Le operazioni di avvicinamento da parte del Nemo 04 si sono dimostrate particolarmente difficoltose a causa vento di caduta e della posizione particolarmente ravvicinata ad ostacoli e vegetazione, ma il recupero tramite verricello è avvenuto senza intoppi e le due giovani escursioniste sono state affidate alla valutazione del medico del CISOM a bordo dell’elicottero come equipaggio, trasferite presso l’aeroporto di Genova e trasportate tramite ambulanza del 118 in ospedale.