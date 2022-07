Genova – E’ stata riaperta nella notte, dopo diverse ore di chiusura, corso Italia, chiusa al traffico intorno alla mezzanotte per un grave incidente stradale avvenuto all’altezza di via Piave, in direzione levante.

La strada è rimasta chiusa sino alle 2,30 con traffico bloccato in direzione levante da corso Marconi sino all’incrocio con via Piave.

Nell’incidente sono rimasti ferito un ragazzo e una ragazza che viaggiavano in moto.

Secondo le prime ricostruzioni il conducente del mezzo avrebbe perso il controllo dei veicolo e la moto è finita a terra trascinando le due persone a bordo.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 che hanno intubato il ragazzo e lo hanno trasferito in codice rosso in ospedale.

Ferita in modo grave anche la ragazza che viaggiava con lui.

Al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

Pesanti i disagi per la circolazione in un tratto dove si circola su un’unica corsia dopo i recenti lavori per modificare la viabilità della zona per costruire la nuova pista ciclabile.