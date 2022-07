Genova – Maxi rissa davanti ad un locale notturno di corso Perrone, nella zona di Cornigliano, nel ponente genovese.

Intorno alle 4 alcuni avventori hanno iniziato una lite per futili motivi e dagli insulti si è passati rapidamente alle mani davanti al locale.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e le ambulanze del 118 e due giovani sono stati trasferiti in ospedale per le ferite riportate nella rissa.

Altri giovani si sono allontanati velocemente all’arrivo delle forze dell’ordine.

Indagini per risalire a tutti i partecipanti che verranno denunciati per rissa e lesioni.