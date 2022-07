Genova – Ancora pesanti disagi, questo pomeriggio, per la chiusura della carreggiata a mare di corso Italia, in direzione levante, per consentire i lavori per la costruzione della nuova pista ciclabile.

Automobilisti incolonnati sotto il solleone, in coda, in attesa di poter deviare in via Piave.

Al lavoro gli agenti della polizia locale, anche loro sotto un sole che non perdona, per cercare di far scorrere il traffico nel modo più veloce possibile.

La chiusura di corso Italia si ripete da tempo (i lavori sono iniziati a marzo) e dovevano essere completati entro la metà di luglio, data evidentemente non rispettata.