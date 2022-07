Genova – La cappelletta dei Cacciatori di Quezzi è stata ridipinta completamente e sono sparite gli insulti e le frasi deliranti tracciate da una mano rimasta anonima. I volontari lo avevano promesso e lo hanno fatto: la cappelletta imbrattata dai vandali è stata ripulita e ripristinata, con la speranza che i teppisti non tornino a deturparla come è avvenuto alcune settimane fa.

La cappelletta “dei Cacciatori” è un simbolo per chi passa per i sentieri della zona e il collegamento con la Caccia è solo nel nome e nel fatto che, a costruirla, sono state anche persone che praticavano la caccia.

Non si tratta di un edificio votivo direttamente collegato con l’attività e pertanto non si comprende il gesto dei teppisti che l’hanno imbrattata con frasi contro la caccia e contro l’abbattimento dei cinghiali per la peste suina che si sta diffondendo nei boschi della Liguria e non solo.

La cappelletta dei cacciatori è un luogo di pace dove sostano i viandanti e gli escursionisti che si avventurano sui sentieri della zona.

Chi ha a cuore boschi e passeggiate ha diritto di pensarla diversamente da chi l’ha costruita ma non quello di imbrattarla e deturparla.