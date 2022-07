Ne (Genova) – E’ stato spento nella notte, dopo ore di duro lavoro dei vigili del fuoco, l’incendio divampato ieri sera nella zona di Fresolino, nel comune di Ne, in Val Graveglia.

In fumo una vasta zona boschiva ma le fiamme non si sono avvicinate alle abitazioni.

Sono stati i residenti della zona ad allertare le forze dell’ordine vedendo le fiamme estendersi velocemente per il gran secco che domina in questi giorni e che ha fatto scattare l’allarme incendi in tutta la regione.

I pompieri sono intervenuti con più squadre ed hanno dovuto lavorare a lungo per avere ragione delle fiamme.

Il rogo è stato domato nella notte e i vigili del fuoco e le squadre di Volontari sono ancora al lavoro per bonificare l’area e per spegnere eventuali focolai rimasti ancora accesi.

In corso anche le indagini per risalire alle cause del rogo e alle eventuali responsabilità.

Si ricorda che sono vietati i fuochi per bruciare erbacce e per campeggi o pic-nic e che è particolarmente pericoloso gettare mozziconi di sigaretta accesi.