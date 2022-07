La Spezia – E’ stato trasferito nel carcere di Cuneo, in Piemonte, Daniele Bedini, il 32enne di Carrara sospettato di essere il killer di Nevila Pjetri e di Camilla, la persona transessuale trovata morta, uccisa, probabilmente dalla stessa mano. A far scattare il trasferimento sembra essere stato il tentativo di fuga di qualche giorno fa quando Bedini – che non è in carcere per gli omicidi ma per una precedente condanna – ha lanciato una corda rudimentale, fatta di lenzuola arrotolate, sul muro di cinta, nel tentativo di scalarlo, ma è precipitato dopo pochi metri per il cedimento della stoffa.

Una misura di sicurezza contro la quale protestano i familiari dell’uomo.

Secondo la famiglia di Bedini il trasferimento sarebbe avvenuto questa mattina, senza che venisse avvisata la difesa dell’uomo che è indagato per duplice omicidio.

Un trasferimento che minerebbe la salute psichica dell’uomo rendendo praticamente impossibili i contatti con i familiari.