Inizia male la giornata sulle autostrade attorno al capoluogo ligure dopo la serata da incubo, con incidenti sulla A12 e il casello di Genova Bolzaneto chiuso per un incendio. Sull’autostrada A7 Genova – Milano coda tra Genova Bolzaneto e Busalla a causa della riduzione della carreggiata in diversi punti del tragitto.

Coda anche tra Busalla e Ronco Scrivia per un cantiere che riduce la carreggiata.

Rallentamenti e code a tratti anche sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, tra Genova Pegli e l’allacciamento con la A7 Genova – Milano, a causa del traffico intenso.

Ieri sera un grave incidente avvenuto sulla A12 tra Genova Est e l’allacciamento con la A7 ha bloccato per ore l’autostrada in direzione ponente e ha bloccato completamente il casello di Genova Est anche per le auto dirette a levante, a causa della congestione della rampa di accesso all’autostrada.

Verso le 19, poi, un incendio in un capannone sotto l’autostrada A7 Genova – Milano ha causato la chiusura precauzionale del casello di Genova Bolzaneto con pesanti ripercussioni sul traffico.