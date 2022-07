Genova – E’ riuscito ad entrare nell’abitazione della ex compagna e quando lei è tornata l’ha aggredita. Momenti di terrore, questa mattina, per una donna che è riuscita a mettersi in salvo urlando e richiamando l’attenzione dei vicini di casa che hanno subito chiamato le forze dell’ordine.

I carabinieri si sono precipitati nell’abitazione e hanno arrestato l’uomo un 50enne di origini nigeriane, e lo hanno condotto in carcere.

L’uomo, con precedenti, è accusato di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, stalking e ora anche di violazione di domicilio.