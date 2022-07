Genova – Ha ucciso la moglie strangolandola e poi ha chiamato i carabinieri per costituirsi. Un 60enne è stato arrestato questo pomeriggio, in un’abitazione di via della Riviera, tra San Biagio e Bolzaneto, in ValPolcevera, per aver ucciso la moglie in circostanze ancora tutte da chiarire.

Sembra che tra i due sia scoppiata l’ennesima lite per la separazione in corso e che l’uomo abbia aggredito la donna per poi ucciderla.

In passato l’uomo aveva denunciato la moglie per minacce.

A chiamare le forze dell’ordine è stato lo stesso assassino che ha composto il 112 e ha spiegato ai carabinieri di aver tolto la vita alla consorte ed ha atteso tranquillamente il loro arrivo.

I militari lo hanno prelevato dall’abitazione e lo hanno condotto nella caserma del Forte di San Giuliano.

notizia in aggiornamento