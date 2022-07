Genova – Sono almeno 10 i colpi messi a segno nei quartieri più eleganti della città a danno di auto di marca BMW. Le forze dell’ordine indagano per identificare ed arrestare una presunta banda specializzata nello “spolpare” l’interno delle auto in pochi minuti, devastando cruscotti e pannelli per portare via navigatori satellitari, impianti audio-video ma anche volanti ed elettronica molto sofisticata e costosa.

La banda ha già colpito ad Albaro, Quinto, Nervi e Castelletto e prende di mira solo gli ultimi modelli di BMW dotati di particolari equipaggiamenti.

I proprietari delle auto le hanno ritrovate devastate, come se un’intero staff di persone le avesse smontate all’interno.

I ladri sono certamente professionisti del settore e rompono solo ciò che non devono portare via.

I pezzi vengono smontati con precisione millimetrica e senza danneggiarli, segno che probabilmente diventeranno “pezzi di ricambio” per altre auto.

Un fenomeno che si aggiunge a quello dei furti di marmitte catalitiche che permettono di recuperare metalli preziosi e costosissimi che vengono rivenduti a ditte specializzate.

Polizia e Carabinieri indagano sulla misteriosa serie di furti e invitano i proprietari di BMW alla massima attenzione.