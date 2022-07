Ben sei decessi e 1.605 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria. A registrarli l’ultima edizione del bollettino diffuso da Regione Liguria che fotografa quotidianamente l’andamento dell’emergenza ancora in atto.

Tre uomini e tre donne sono deceduti tra il 26 e il 28 luglio e vanno a sommarsi a quelli registrati nei singoli giorni secondo un meccanismo di conteggio che crea molta confusione nell’interpretazione della gravità della situazione in atto.

Si tratta di tre donne tra gli 87 e i 91 anni e tre uomini tra i 72 e gli 88 anni.

Il totale dei decessi in Liguria, dall’inizio della pandemia sale a 5.437.

In leggero aumento il numero delle persone ospedalizzate (468) con 5 unità in più rispetto al giorno precedente ma cala il numero dei casi gravi e gravissimi ricoverati nei reparti di Terapia Intensiva (7) due in meno in 24 ore.

In calo anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che sono 19.842, 455 in meno rispetto alla giornata precedente.

Con 8.232 test effettuati su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone sono stati scoperti 1.605 nuovi casi di infezione.

Il tasso di positività sale al 19,4%