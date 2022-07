Genova – Una Ferrari distrutta e via Casaregis chiusa al traffico per ore per i rilievi dell’incidente. Curioso incidente, intorno alle 4 della scorsa notte, nella strada che attraversa la Foce sino al mare.

Per motivi ancora in via di accertamento, una Ferrari con a bordo due persone si è schiantata contro alcune vetture in sosta riportando danni ingenti.

Le due persone a bordo sono uscite praticamente indenni dall’impatto ed hanno rifiutato il ricovero in ospedale quando è arrivata l’ambulanza del 118.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per spostare il relitto dell’auto e la via è rimasta chiusa a lungo tra l’incrocio con via Cecchi e il mare.

L’impatto, molto forte, ha risvegliato molti residenti della zona e tra loro anche alcuni dei proprietari delle auto danneggiate dal lussuoso automezzo.

In corso la ricostruzione delle cause dell’incidente.