Genova – Famigliole di cinghiali a spasso per le vie di Albaro, in via Trento e in via Pozzo e scatta l’allerta della polizia locale per automobilisti e motociclisti che potrebbero incontrarli.

Il messaggio è stato diffuso con il canale Telegram GenovAlert e avverte che in via Pozzo e in via Trento occorre fare la massima attenzione per “cinghiali sulla carreggiata”