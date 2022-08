Genova – Un malore ha colpito due automobilisti questa mattina sulla Sopraelevata creando notevoli disagi alla circolazione.

Nel primo caso una ragazza di circa venticinque anni, che viaggiava in direzione Levante, è stata soccorsa in codice giallo dalla Croce d’oro di Sampierdarena.

Poco più tardi un secondo malore ha colpito un automobilista che viaggiava in direzione Ponente, anch’esso soccorso dall’ambulanza.

Il suo veicolo al momento non è stato spostato perché non intralcia il traffico.