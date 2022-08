Genova – Sono gravi, all’ospedale San Martino le condizioni del motociclista di 22 anni che ieri notte è finito fuori strada con la moto ed è precipitato in un canalone mentre percorreva la via che sale al Santuario della Madonna della Guardia, sulle alture di Bolzaneto.

Il giovane ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato nella boscaglia precipitando per un dirupo.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 5 del mattino e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i mezzi del 118.

I pompieri si sono calati tra la boscaglia con le imbragature per il terreno particolarmente impervio e hanno recuperato il ferito con la barella spinale.

Il ragazzo è stato poi affidato al personale paramedico che lo ha stabilizzato per poi trasportarlo in ospedale in codice rosso, il più grave.

I medici hanno riscontrato gravi ferite.

In corso la ricostruzione dell’incidente ma non risultano al momento altri mezzi coinvolti.