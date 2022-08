Genova – Il corteo dei lavorato di Ansaldo sta bloccando il casello autostradale di Genova Ovest, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia con pesanti conseguenze per il traffico locale.

Oltre mille lavoratori dell’azienda in crisi hanno sfilato per le vie del ponente, da via 30 giugno al casello di Genova Ovest per protestare contro il disinteresse delle istituzioni alla grave crisi che sta attraversando l’azienda e per denunciare i numeri “da pre fallimento” esaminati dai sindacati.

Non è chiaro se il corteo, come previsto inizialmente, si sposterà in centro città ma al momento si registrano pesantissimi disagi.