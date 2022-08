Genova – I lavori per la pista ciclabile in Corso Italia sono ormai giunti al termine. Lungo circa 2,7 chilometri, il nuovo tratto riservato agli amanti della bicicletta sarà già pronto e percorribile nella giornata di venerdì, ma è sabato mattina che si terrà l’inaugurazione. L’appuntamento è rivolto a tutti i genovesi ed è fissato alle ore 9:30 in Piazza Rossetti: da lì partirà una pedalata collettiva per arrivare a Boccadasse, dove a tutti i partecipanti verrà offerta della focaccia.

Una volta terminati anche gli ultimi dettagli, dal lato del mare – quello percorso dalla pista – rimarranno soltanto i parcheggi destinati alle moto, mentre quelli per le automobili si troveranno lato monte e torneranno ad essere a pagamento dopo la sospensione degli ultimi mesi.