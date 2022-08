Ancora tre decessi e 2.118 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria. A registrarli il bollettino santario della Regione Liguria che fotografa quotidianamente l’andamento dell’emergenza sanitaria ancora in atto.

Cala il numero totale dei positivi ma con 8.006 test eseguiti su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone, sono stati scoperti oltre 2.100 nuovi casi di infezione da covid. Il tasso di positività è ancora in discesa e si attesta al 17,6%.

Negli ospedali della Liguria ci sonbo 441 persone ricoverate e positive al coronavirus ma secondo i dati diffusi, il 65% è asintomatico o ha sintomi lievi ed è ricoverato per altre patologie.

In isolamento domiciliare di sono 17205 persone, 492 in meno rispetto a al giorno prima. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1705.

Questo il dettaglio dei nuovi casi di contagio, suddivisi per provincia:

Genova 485

Savona 321

La Spezia 242

Imperia 239

Chiavari e Tigullio 125